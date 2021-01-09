Абу-Даби, , 13:50 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Гасанова одержала сенсационную победу над одной из сильнейших в мире спортсменок — чешкой Каролиной Плишковой, во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби. Об этом 9 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Теннис (сс) tenisenelatlantico

Спортсменка из России обыграла свою именитую соперницу в двух сетах со счетом 6:2, 6:4.

Матч продолжался в течение 1 часа 17 минут. За это время Гасанова, являющаяся 292-й в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала 4 из 9 возможных брейк-пойнтов. Ее соперница, являющаяся шестой ракеткой мира, девять раз подала навылет, сделала три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из 6.

Отметим, в третьем круге турнира WTA в Абу-Даби Анастасия Гасанова встретится с испанской спортсменкой Сарой Соррибес-Тормо.