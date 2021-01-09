Сан-Франциско, США, , 12:56 — REGNUM Защитник баскетбольного клуба из Сан-Франциско «Голден Стэйт Уоррриорз» Стефен Карри установил рекорд североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 9 января сообщает «Матч ТВ».

В матче своей команды с клубом «Лос-Анджелес Клипперс» 32-летний баскетболист оформил дабл-дабл с 38 очками и 11 результативными передачами. При этом игроку удалось реализовать за игру девять трехочковых бросков.

Таким образом, Карри стал первым в НБА игроком, который смог реализовать более восьми трехочковых за матч в течение 50 матчей. В то же время никто в ассоциации до него не доходил до 50 матчей с как минимум семью точными бросками из-за дуги за одну встречу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Голден Стэйт Уорриорз» переиграл команду «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного сезона со счетом 115:105.