Мадрид, , 12:56 — REGNUM Матч 18-го тура чемпионата Испании по футболу между мадридским клубом «Атлетико» и командой из Бильбао «Атлетик» из-за погодных условий перенесен на другую дату. Об этом 9 января сообщает пресс-служба Ла Лиги.

«Учитывая исключительную ситуацию со штормом на большей части Испании, из-за чего в течение дня был закрыт аэропорт Мадрида, а также невозможность приведения поля в оптимальное игровое состояние, лига после совещания с обоими клубами приняла решение отложить матч», — говорится в сообщении.

Также в нем добавляется, что новая дата матча между указанными командами в рамках 18-го тура испанского чемпионата будет названа позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 января стало известно, что из-за снежной бури самолет с членами команды «Атлетик» из Бильбао не смог совершить приземление в Мадриде.