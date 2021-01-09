Генуя, Италия, 9 января 2021, 12:55 — REGNUM Нидерландский полузащитник футбольного клуба «Марсель» Кевин Стротман может перейти в итальянский чемпионат по футболу. Об этом 9 января сообщает Gianlucadimarzio.com.
По информации источника, руководство генуэзской команды «Дженоа» в настоящее время ведет переговоры о трансфере 30-летнего футболиста, которые находятся на продвинутой стадии.
При этом ранее возможностью купить полузащитника интересовались команда «Милан» и еще один миланский клуб — «Интер».
Отметим, в текущем сезоне Кевин Стротман сыграл за «Марсель» в десяти матчах и не отметился в них никакими результативными действиями.