Рим, , 11:35 — REGNUM Миланский футбольный клуб «Интер» все ещё намерен заполучить в свой состав аргентинского полузащитника команды «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредеса. Об этом 9 января сообщает La Gazzetta Dello Sport.

При этом, по данным источника, для того, чтобы приобрести 26-летнего футболиста, «Интеру» вначале нужно продать своего датского хавбека Кристиана Эриксена.

В то же время, ранее «ПСЖ» отказался обменивать Паредеса на Эриксена.

Отметим, в новом сезоне Леандро Паредес сыграл в девяти матчах и не отметился в них никакими результативными действиями.