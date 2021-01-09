Рим, , 11:33 — REGNUM Армянский полузащитник футбольного клуба «Рома» Генрих Мхитарян подпишет со своей командой новое соглашение. Об этом 9 января сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

Уточняется, что 31-летний футболист подпишет с римской командой соглашение, рассчитанное до лета 2022 года. При этом его текущий контракт действителен до конца нынешнего сезона.

Отметим, в новом сезоне Генрих Мхитарян сыграл за «Рому» в 21 матче и отметился в них девятью забитыми мячами и двумя голевыми пасами.