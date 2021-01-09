Хьюстон, США, , 11:02 — REGNUM Баскетбольный клуб «Хьюстон Рокетс» разгромил команду «Орландо Мэджик» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 9 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Тойота центр» в Хьюстоне и закончилась в пользу хозяев со счетом 132:90.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Хьюстона» Кристиан Вуд, оформивший во встрече дабл-дабл с 22 очками и 15 подборами.

Наиболее результативным в составе «Орландо» оказался черногорский центровой Никола Вучевич, который также отметился в игре дабл-даблом с 22 очками и 12 подборами.

Отметим, в следующем матче «Хьюстон» 11 января проведет встречу с клубом «Лос-Анджелес Лейкерс», а «Орландо» днем ранее сыграет с командой «Даллас Маверикс».