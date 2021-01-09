Турин, Италия, 9 января 2021, 10:40 — REGNUM Туринский футбольный клуб «Ювентус» может в ближайшее время пополниться на правах аренды полузащитником команды «Нант» Абдулайе Дабо. Об этом 9 января сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Уточняется, что соглашение об аренде будет содержать опцию о возможности выкупа 19-летнего футболиста.
Также указывается, данное соглашение может быть подписано уже 11 января и после перехода хавбек будет играть в молодежном составе туринского клуба.
Отметим, в нынешнем сезоне Абдулайе Дабо сыграл пять матчей во втором составе «Нанта» и не отметился в них никакими результативными действиями.