Лос-Анджелес, США, , 10:39 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» переиграл команду «Чикаго Буллз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 9 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась в пользу хозяев со счетом 117:115.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался защитник «Буллз» Зак Лавин, который набрал за игру 38 очков.

У «Лейкерс» самым результативным стал лёгкий форвард Леброн Джеймс, сумевший набрать во встрече 20 очков.

Отметим, в следующем матче «Лейкерс» 11 января сыграют с командой «Хьюстон Рокетс», а «Чикаго» в этот же день встретится с клубом «Лос-Анджелес Клипперс».