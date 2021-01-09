Сан-Франциско, США, , 09:49 — REGNUM Баскетбольный клуб из Сан-Франциско «Голден Стэйт Уорриорз» переиграл команду «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 9 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Чейз Центр» в Сан-Франциско и закончилась победой хозяев со счетом 115:105.

Наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, который оформил в матче дабл-дабл с 38 очками и 11 результатвиынми передачами.

В составе «Клипперс» самым результативным оказался легкий форвард Пол Джордж, который сумел набрать 25 очков во встрече.

Отметим, это в следующем матче «Голден Стэйт» 11 января сыграет с клубом «Торонто Рэпторс», а «Клипперс» в этот же день проведет встречу с командой «Чикаго Буллз».