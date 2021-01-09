Сассуоло, Италия, , 09:28 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Сассуоло» Доменико Берарди не будет принимать участия в матче 17-го тура чемпионата Италии с туринской командой «Ювентус». Об этом 9 января сообщает Football Italia.

Уточняется, что медики подтвердили, что ранее полученная 26-летним футболистом в матче с «Дженоа» травма правого бедра, не позволит ему сыграть в матче с «Ювентусом». При этом отмечается, что игрок начал специальную терапию для скорейшего возвращения к тренировкам.

Отметим, Доменико Берарди в нынешнем сезоне сыграл за «Сассуоло» в 15 матчах чемпионата Италии и отметился в них 7 забитыми мячами и 4 голевыми пасами.