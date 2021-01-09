Нью-Джерси, США, , 09:15 — REGNUM Канадский вратарь хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» Кори Кроуфорд взял бессрочный отпуск. Об этом 9 января сообщает пресс-служба команды.

Уточняется, что такое 36-летний хоккеист, который является в команде новичком, принял такое решение по личным мотивам.

При этом ранее игрок, являющийся двукратным обладателем Кубка Стэнли, подвисал с «Нью-Джерси» контракт сроком на два года и общую сумму $7,8 млн.

Отметим, до этого Кори Кроуфорд 13 сезонов подряд играл за команду «Чикаго Блэкхоукс». В минувшем сезоне провел в составе предыдущего клуба 40 матчей, отражая 91,7% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,77.