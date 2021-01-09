Мемфис, США, , 09:14 — REGNUM Баскетбольный клуб «Мемфис Гриззлиз» переиграл команду «Бруклин Нетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 9 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «ФедЭксФорум» в Мемфисе и закончилась победой хозяев со счетом 115:110.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Нетс» Карис Леверт, набравший 43 очка в матче.

В составе «Мемфиса» самым результативным оказался защитника Диллон Брукс, который сумел набрать 24 очка во встрече.

Отметим, это в следующем матче «Мемфис» 12 января сыграет с клубом «Кливленд Кавальерс», а «Бруклин» днем ранее проведет встречу с командой «Оклахома-Сити Тандер».