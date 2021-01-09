Бостон, США, , 08:41 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» переиграл команду «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 9 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась в пользу хозяев со счетом 116:107.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Уизардс» Брэдли Билл, который набрал за игру 41 очко.

В составе «Бостона» самым результативным оказался лёгкий форвард Джейсон Тейтум, в активе которого 32 очка во встрече. Его коллега по клубу — лёгкий форвард Джейлен Браун — оформил в матче дабл-дабл с 27 очками и 13 подборами.

Отметим, это четвертая подряд победа «Бостона», в следующем матче клуб 11 января сыграет с «Майами Хит». «Вашингтон» в следующей игре днем позже также встретится с «Майами».