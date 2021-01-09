Мёнхенгладбах, Германия, , 08:30 — REGNUM Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» проиграл команде «Боруссия» из Мёнхенгладбаха в матче 15-го тура чемпионата Германии. Об этом 9 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:2.

У «Боруссии» голами отличились оформивший в матче дубль полузащитник Йонас Хофманн (35-я и 45-я минуты) и хавбек Флориан Нойхаус (49-я).

В составе «Баварии» забитые мячи на счету польского нападающего Роберта Левандовского (20-я, с пенальти) и полузащитника Леона Горетцка (26-я).

Отметим, это первое поражение «Баварии» с конца сентября минувшего года, серия клуба без проигрышей до этого составляла 20 матчей во всех турнирах. Несмотря на проигрыш мюнхенская команда с 33 очками сохранила лидерство в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссии» из Мёнхенгладбаха 24 очка и седьмое место.