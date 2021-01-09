Вулвергемптон, Великобритания, , 08:13 — REGNUM Футбольный клуб «Вулверхэмптон» переиграл лондонскую команду «Кристал Пэлас» в матче третьего раунда Кубка Англии. Об этом 9 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Молине» в Вулвергэмптоне и закончилась победой хозяев со счетом 1:0.

Автором единственного во встрече мяча стал испанский полузащитник хозяев Адама Траоре, который отличился на 35-й минуте встречи.

Отметим, по итогам матча «Вулверхэмптон» прошел в четвертый раунд Кубка Англии, его соперник будет определён после проведения жеребьевки.