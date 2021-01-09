Виго, Испания, , 08:32 — REGNUM Футбольный клуб «Вильярреал» нанес поражение с разгромным «сухим» счетом команде из Виго «Сельта» в матче 18-го тура чемпионата Испании. Об этом 9 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле стадиона «Балаидос» в Виго и закончилась победой гостей с сокрушительным счетом 0:4.

Голами в составе победителей отличились Жерар Морено (4-я минута), Мой Гомес (15-я), Дани Парехо (15-я) и Фер Ниньо (31-я).

Отметим, по итогам матча в активе «Вильярреала» стало 32 очка, что позволило клубу подняться на третье место турнирной таблицы испанской Примеры. У «Сельты» 23 очка и восьмое место.