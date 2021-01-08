Москва, , 19:09 — REGNUM Несмотря на IV место команды на ЧМ в Эдмонтоне (Канада), Игорь Ларионов продолжит работу в качестве главного тренера молодежной сборной России. Решение принято на рабочем совещании штаба сборной под руководством президента ФХР Владислава Третьяка, а также тренеров национальной команды. Об этом 8 января сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

Ларионов займется разбором ошибок и подготовкой молодежки к следующему ЧМ.

Под его руководством 6 января сборная России заняла IV место на молодежном ЧМ в Канаде. На матче за III место команда РФ уступила Финляндии — 1:4.

Он возглавил молодежку летом 2020 г.