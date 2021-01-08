Рим, , 19:05 — REGNUM Российская лыжница Наталья Непряева выиграла масс-старт на 10 км классическим стилем в рамках шестого тура многодневной гонки «Тур де Ски», который прошел в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Непряева преодолела дистанцию за 30 минут и 35,5 секунды. На втором месте представительница Германии Катарина Хенниг (+2,4 секунды), замкнула тройку лидеров шведка Эбба Андерссон (+4,1).

Российские лыжницы Алиса Жамбалова (+13,7) и Юлия Ступак (+15,1) заняли седьмое и восьмое места соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, первое место в гонке преследования на дистанции 15 км свободным стилем в рамках 3-го этапа многодневки «Тру де Ски», прошедшей в Валь Мюстаире, занял российский лыжник Александр Большунов.

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