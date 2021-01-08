Рим, , 18:59 — REGNUM Российская лыжница Наталья Непряева заняла I место и взяла золото в масс-старте в рамках шестого этапа «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Дистанцию 10 км классическим стилем она прошла за 30 мин. 35,5 сек.

По данным Международной федерации лыжного спорта, II место заняла Катарина Хенниг (Германия) — 30 мин. 37,9 сек, на III месте — шведка Эбба Андерссон — 30 мин. 39,6 сек.

Российская спортсменка о своей победе в масс-старте отметила:

Непряева в эфире канала «Матч ТВ» Рада, что мне удалось хорошо провести гонку… Планы на концовку «Тур де Ски»? Подняться как можно выше в общем зачете и показать максимум в личных гонках!

«Тур де Ски» — этап Кубка мира, завершится 21 марта 2021 г.

Добавим, что 8 января Александр Большунов (РФ) выиграл масс-старт в рамках шестого этапа «Тур де Ски», пройдя дистанцию 15 км классическим стилем за 41 мин. 33,7 сек.