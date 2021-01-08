Берлин, , 15:51 — REGNUM Российский скелетонист Александр Третьяков выиграл чемпионат Европы, проходящий в Винтерберге (Германия). Об этом 8 января сообщает «Советский спорт».

После двух попыток победное время Третьякова составило 1 минуту 52,36 секунды.

Второй место занял латвийский скелетонист Мартинс Дукурс, который отстал от победителя на +0,17 секунды, третье — представитель Германии Александер Гасснер, отставший от победителя на +0,21 секунды.

Также в десятку лучших спортсменов вошли ещё два российских скелетониста — Даниил Романов (седьмое место, +0,75 секунды) и Никита Трегубов (девятое, +0,98 секунды).

Отметим, Александр Третьяков в 2007 году уже становился чемпионом Европы. Также в 2013 и 2015 году был серебряным призером европейского первенства, а в 2010, 2011, 2017 и 2019 — бронзовым. Также он является чемпионом Олимпийских игр 2014 года и бронзовым призером ОИ-2010.