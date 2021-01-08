Ливерпуль, Великобритания, , 15:28 — REGNUM Футбольный клуб «Ливерпуль» не может согласовать новое соглашение со своим нидерландским полузащитником Жоржиньо Вейналдумом. Об этом 8 января сообщает The Athletic.

Уточняется, что 30-летний футболист не против продолжения спортивной карьеры в ливерпульской команде, однако хочет заключить соглашение на более длительный срок и получить значительное увеличение зарплаты.

В то же время руководство «Ливерпуля» не намерен предлагать игроку контракт на длительный срок, однако тренерский штаб надеется, что полузащитник останется в команде. При этом на футболиста претендуют такие клубы, как «Барселона», «Вулверхэмптон» и миланский «Интер».

Отметим, Жоржиньо Вейналдум в нынешнем сезоне сыграл в составе «Ливерпуля» в 17 матчах и отметился в них одним забитым мячом.