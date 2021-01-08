Москва, , 15:28 — REGNUM Главный тренер молодежной российской сборной по хоккею Игорь Ларионов останется на своем посту, несмотря на то, что национальная команда России заняла только четвертое место на молодежном чемпионате мира (МЧМ) 2021 года в Эдмонтоне. Об этом 8 января сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Отметим, Игорь Ларионов стал главным наставником молодежной сборной России по хоккею летом минувшего года и его контракт рассчитан до 2022 года. При этом на прошлом МЧМ он был помощником тогдашнего главного тренера национальной российской молодёжной сборной — Валерия Брагина, в настоящее время являющегося главным тренером сборной России по хоккею.

Напомним, на МЧМ-2021 года молодежная сборная России уступила в полуфинальном матче команде Каналы со счетом 5:0, а затем проиграла в матче за третье место команде Финляндии со счетом 1:4.