Москва, , 15:39 — REGNUM Аргентинский нападающий футбольного московского клуба ЦСКА Адольфо Гайч может перейти в стамбульскую команду «Бешикташ». Об этом 8 января сообщает TV100.

Уточняется, что клуб из Стамбула в настоящее время рассматривает вариант перехода 21-летнего футболиста на правах аренды.

При этом ранее игрок мог перейти в команду из Буэнос-Айреса «Бока Хуниорс», однако он отказался переходить в команду из Аргентины.

Отметим, Адольфо Гайч перешел в ЦСКА в августе прошлого года и провел в составе «армейцев» в текущем сезоне 13 матчей, в которых отметился одной результативно передачей.