Нашвилл, США, , 14:43 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» оставил своего российского форварда Егора Афанасьева на правах аренды в московской команде ЦСКА. Об этом 8 января сообщает пресс-служба команды из Нашвилла.

При этом 19-летний хоккеист прибыл в ЦСКА во время межсезонья, когда дата начала нового сезона НХЛ ещё не была определена, а затем руководство «Нэшвилла» решило оставить игрока в московском клубе до окончания сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Отметим, Егор Афанасьев сыграл в нынешнем регулярном сезоне КХЛ за ЦСКА в четырех матчах и набрал в них 3 (2 шайбы + результативная передача) очка. Также хоккеист принял участие в семи матчах молодёжного чемпионата мира 2021 года, где набрал 5 (2 шайбы + 3 результативных передачи) очков.