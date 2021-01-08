Нью-Йорк, США, , 14:43 — REGNUM Защитник баскетбольного клуба североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сикерс» Сет Карри узнал, что его тест на коронавирус показал положительный результат, во время матча. Об этом 8 января сообщил журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски со ссылкой на источники.

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По информации последних, 30-летний баскетболист получил результат своего анализа в конце первой четверти матча с командой «Бруклин Нетс».

При этом во время первой четверти игрок находился на скамейке, а затем незамедлительно покинул спортивную площадку отдельно от остальной команды и перешел на самоизоляцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее клуб «Бруклин Нетс» переиграл команду «Филадельфия Сикерс» в матче регулярного сезона НБА со счетом 122:109.