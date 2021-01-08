Анталья, Турция, , 14:35 — REGNUM Российский теннисист Павел Котов проиграл представителю Германии Яну-Леннарду Штруффу в матче первого круга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) АТР-250 в Анталье. Об этом 8 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спортсмен из России уступили своему сопернику в двух сетах со счетом 4:6, 3:6.

Матч продолжался в течение 1 часа 28 минут. За это время российский спортсмен два раза подал навылет, один раз ошибся при подаче и смог реализовать 2 из 7 возможных брейк-пойнтов. Его оппонент за это же время три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов.

Отметим, матчи основной сетки турнира в Анталье проходят в период 7 с 13 января, его призовой фонд составляет €300 тыс.