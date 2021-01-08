Генуя, Италия, , 13:36 — REGNUM Узбекский форвард футбольного клуба «Дженоа» Эльдор Шомуродов попал в сферу интересов туринской команды «Ювентус». Об этом 8 января сообщает Tuttosport.

По информации источника, руководство «Ювентуса» хочет усилить свою линию атаки и видит в 25-летнем футболисте подмену своему испанскому форварду Альваро Морате.

Отметим, Эльдор Шомуродов перешел в «Дженоа» из «Ростова» в минувшем году. В текущем сезоне сыграл за клуб в 10 матчах и отметился в них двумя забитыми мячами и одним голевым пасом.