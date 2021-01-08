Амстердам, , 13:35 — REGNUM Французский форвард лондонского футбольного клуба «Вест Хэм» Себастьен Аллер стал игроком амстердамской команды «Аякс». Об этом 8 января сообщает пресс-служба нидерландской команды.

Уточняется, что 26-летний футболист подписал соглашение с новым клубом на четыре с половиной сезона — до лета 2025 года. При этом стоимость трансфера игрока составила €22,5 млн.

Отметим, Себастьен Аллер перешел в «Вест Хэм» из франкфуртской команды «Айнтрахт» за €50 млн летом 2019 года. В нынешнем сезоне сыграл за лондонский клуб в 19 матчах и отметился в них семью забитыми мячами и одним голевым пасом.