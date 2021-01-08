Порту-Алегри, Бразилия, , 13:34 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» предложил команде из Порту-Алегри «Гремио» €20 млн за ее форварда Пепе. Об этом 8 января сообщает Todofichajes.

При этом, по данным источника, сам 23-летний нападающий хотел бы перейти в команду «Порту», однако там за его трансфер дают только €17 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что «Зенит» готов заплатить за Пепе больше, чем португальская команда и также может оставить футболиста в его нынешнем клубе до конца текущего сезона, чтобы уменьшить цену на игрока.