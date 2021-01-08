Мадрид, , 12:42 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» определился с вероятным кандидатом на место главного наставника команды, которое в настоящее время занимает французский специалист Зинедин Зидан. Об этом 8 января сообщает газета AS.

По информации издания, новым главным тренером мадридцев в случае ухода Зидана может стать Рауль Гонсалес, в данный момент находящийся на посту главного наставника второго состава «Реала», под руководством которого команда в прошлом году стала победительницей Юношеской лиги УЕФА.

Кроме того, отмечается, что еще одним кандидатом на данный пост был аргентинский специалист Маурисио Почеттино, однако он 2 января занял пост главного тренера команды «Пари Сен-Жермен».

Отметим, 43-летний Рауль Гонсалес является воспитанником «Реала» и играл в ней с 1994 по 2010 год, став в ее составе шесть раз чемпионом Испании, четыре раза — победителем суперкубка страны, дважды — победителем Лиги чемпионов и Межконтинентального кубка и один раз — победителем Суперкубка УЕФА.