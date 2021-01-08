Тулуза, Франция, , 12:21 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Тулуза» Клаудио Коне в ближайшем времени перейдет в мюнхенскую команду «Боруссия». Об этом 8 января сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Уточняется, что мюнхенский клуб собирается завершить переход 19-летнего футболиста в свой состав и в настоящее время согласовывает с хавбеком условия его личного контракта.

При этом в борьбе за игрока мюнхенская «Боруссия» опередила команду «Милан», в которой решили не платить за трансфер игрока больше €5−6 млн, в то время как немецкая команда заплатила за него €9 млн.

Отметим, в текущем сезоне Клаудио Коне сыграл 17 матчей в составе «Тулузы» во втором по значимости футбольном дивизионе Франции, отметившись в них одним голом.