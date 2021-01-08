Лондон, , 12:41 — REGNUM Для облегчения тяжелого финансового положения, связанного с пандемией коронавируса, лондонский футбольный клуб «Арсенал» решил прибегнуть к помощи государства. Об этом 8 января сообщает пресс-служба команды.

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Уточняется, что команда взяла у Банка Англии кратковременный кредит в размере £120 млн (около €132 млн) и намерена вернуть их с процентами уже к маю.

Также указывается, что доходы «Арсенала» из-за пандемии резко снизились, а денежные резервы команды — исчерпаны, так как выручка от дней, когда проводятся матчи с участием клуба, обычно составлявшая до 24% дохода клуба, отсутствует из-за того, что игры проводятся без болельщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что такой же кредит на сумму € 194 млн взяла у Банка Англии другая лондонская команда — «Тоттенхэм».