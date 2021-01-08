Лондон, , 12:37 — REGNUM Нидерландский защитник лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» Тоби Алдервейрелд может снова вернуться в чемпионат своей страны. Об этом 8 января сообщает De Telegraaf.

Уточняется, что 31-летним футболистом интересуется команда ПСВ из Эйндховена, которая в ближайшем времени направит необходимый запрос руководству «Тоттенхэма».

Отметим, Тоби Алдервейрелд перешел в «Тоттенхэм» из мадридской команды «Атлетико» в 2015 году за €16 млн. В общей сложности провел за свой клуб 216 матчей, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами.