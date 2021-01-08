Лас-Вегас, США, , 12:37 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, следующий бой проведет 6 марта на турнире UFC 259 с представителем США Алджамейном Стерлингом. Об этом 8 января сообщили в команде американского спортсмена.

«Бой пройдет 6 марта на турнире UFC 259», — приводит ТАСС слова представителя команды Стерлинга.

При этом вначале данный бой должен был быть проведен в декабре минувшего года, однако его перенесли «по личным обстоятельствам».

Отметим, в настоящее время на счету 27-летнего Петра Яна ММА 15 побед (8 — досрочно и одно поражение. У 31-летнего Алджамейна Стерлинга 19 побед (10 — досрочно) при трех поражениях.