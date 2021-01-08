Оттава, , 10:39 — REGNUM Хоккейные клубы североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из Канады «Торонто Мэйпл Лифз» и «Оттава Сенаторз» получили официальное разрешение от властей канадской провинции Онтарио для проведения домашних матчей нового сезона лиги. Об этом 8 января сообщила министр спорта провинции Лиза Маклеод.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

«По согласованию с главным врачом Онтарио и при поддержке представителей Минздравов Оттавы и Торонто, я рада сообщить, что «Оттава» и «Торонто» смогут проводить домашние игры нового сезона на своем льду», — говорится в заявлении Маклеод.

Отметим, новый сезон в НХЛ начинается 13 января и на фоне пандемии коронавируса лига решила изменить составы дивизионов, перейдя на режим внутридивизионных матчей для сведения к минимуму количества поездок команд.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января официальное разрешение на проведение домашних матчей нового сезона североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) получил от властей провинции Канады Квебек хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс».