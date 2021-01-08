Лондон, , 10:30 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» может вернуть в свой состав датского полузащитника миланской команды «Интер» Кристиана Эриксена. Об этом 8 января сообщает La Gazzetta dello Sport.

Уточняется, что это может произойти только в случае, если полузащитник лондонской команды Делле Алли перейдет в клуб «Пари Сен-Жермен», где недавно новым главным тренером стал Маурисио Почеттино.

Отметим, Кристиаа Эриксен перешел из «Тоттенхэма» в «Интер» зимой 2020 года за €27 млн. В текущем сезоне сыграл в девяти матчах за свой новый клуб и не отметился в них никакими результативными действиями.