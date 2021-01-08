Уэст-Палм-Бич, США, , 10:15 — REGNUM Мексиканский боец смешанного стиля (ММА) Ирвин Ривера, который выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), взят под стражу по подозрению в убийстве. Об этом 8 января портал TMZ.

Уточняется, что 31-летнего мексиканского спортсмена арестовали в городе Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), другие подробности дела не приводятся.

«UFC известно о недавнем инциденте с участием Ирвина Риверы, и впоследствии от менеджмента бойца была получена информация о том, что его поведение в последнее время может говорить о проблемах с психическим здоровьем», — говорится в заявлении UFC по этому поводу.

Также в нем выражается крайняя обеспокоенность, сообщается, что UFC ведет сбор дополнительной информации по данному делу и уточняется, что организация сообщила менеджеру Риверы, что ему не будет предложено поединков в ближайшем времени.

Отметим, в следующий раз Ривера должен был выйти в октагон в марте. В настоящее время на счету спортсмена десять побед и шесть поражений в ММА.