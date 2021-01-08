Денвер, США, , 09:52 — REGNUM Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» переиграл в овертайме команду «Денвер Наггетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 8 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Болл-Арена (Пепси-центр)» в Денвере и закончилась в добавочное время в пользу гостей со счетом 117:124.

Самым результативным игроком встречи оказался словенский разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, который остановился в шаге от трипл-дабла с 38 очками 9 подборами и 12 результативными передачами.

В составе «Денвера» наиболее результативными стал сербский центровой Никола Йокич, оформивший во встрече дабл-дабл с 38 очками и 11 подборами.

Отметим, в следующем матче «Даллас» 10 января встретится с клубом «Орландо Мэджик», а «Денвер» днем ранее сыграет с командой «Филадельфия Сиксерс».