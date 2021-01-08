Бирмингем, Великобритания, , 09:41 — REGNUM Футбольный клуб из Бирмингема «Астон Вилла» из-за вспышки коронавируса в команде проведет матч Кубка Англии с клубом «Ливерпуль» молодежным составом. Об этом 8 января сообщает журналист Джон Перси на своей странице в соцсети Twitter.

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Также уточняется, что команда из Бирмингема примет участие в матче Кубка Англии в случае, если у многих игроков ее молодежного состава (до 23 лет) тест на коронавирус покажет отрицательный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за серьезной вспышки коронавирусной инфекции в команде из Бирмингема были отменены тренировки и закрыта тренировочная база. Матч Кубка Англии с участием «Астон Виллы» и «Ливерпуля» должен пройти 8 января и начаться в 22:45 мск.