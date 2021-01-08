Лос-Анджелес, США, , 09:36 — REGNUM Баскетбольный клуб «Сан-Антонио Спёрс» обыграл команду «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 8 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась победой гостей со счетом 109:118.

Самым результативным игроком встречи оказался форвард «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж, который набрал за игру 28 очков.

У «Лейкерс» наиболее результативными стал лёгкий форвард Леброн Джеймс, оформивший во встрече дабл-дабл с 27 очками и 12 результативными передачами.

Отметим, в следующем матче «Сан-Антонио» 10 января встретится с клубом «Миннесота Тимбервулвз», а «Лейкерс», у которых это поражение прервало серию из четырех побед подряд, днем ранее сыграет с командой «Чикаго Буллз».