Портленд, США, , 09:08 — REGNUM Баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» уверенно обыграл команду «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 8 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Мода-центр» в Портленде и закончилась победой хозяев со счетом 135:117.

Самым результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Блэйзерс» Дэмьен Лиллард, который набрал за игру 39 очков.

У «Миннесоты» наиболее результативными стали разыгрывающий Д'Анджело Расселл, и защитник Энтони Эдвардс, которые оба набрали по 26 очков за игру.

Отметим, в следующем матче «Портленд» 10 января встретится с клубом «Сакраменто Кингз», а «Миннесота», для которой это шестое подряд поражение, в этот же день сыграет с «Сан-Антонио Спёрс».