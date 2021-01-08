Мемфис, США, , 08:46 — REGNUM Баскетбольный клуб «Кливленд Кавальерс» обыграл команду «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 8 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «ФедЭксФорум» в Мемфисе и закончилась в пользу гостей со счетом 90:94.

Самым результативным игроком встречи оказался центровой «Кливленда» Андре Драммонд, который оформил за игру дабл-дабл с 22 очками и 15 подборами.

В составе «Гриззлиз» наиболее результативным литовский центровой Йонас Валанчюнас, также оформивший во встрече дабл-дабл с 17 очками и 10 подборами.

Отметим, в следующем матче «Кливленд» 10 января встретится с клубом «Милуоки Бакс», а «Мемфис» в этот же день сыграет с «Бруклин Нетс».