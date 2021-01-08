Нью-Йорк, США, , 08:32 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бруклин Нетс» переиграл команду «Филадельфия Сикерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 8 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и закончилась победой гостей со счетом 122:109.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Бруклина» Джо Харрис, набравший за матч 28 очков. Его коллега по команде — лёгкий форвард Карис ЛеВерт— оформил за игру дабл-дабл с 22 очками и 10 результативными передачами

В составе «Филадельфии» самым результативным оказался разыгрывающий Шейк Милтон, который смог набрать во встрече 24 очка. Камерунский центровой «Сикерс» Джоэл Эмбиид оформил во встрече дабл-дабл с 20 очками и 12 подборами.

Отметим, данная победа стала для «Бруклина» второй подряд, в следующем матче клуб 9 января встретится с «Мемфис Гриззлиз». У «Филадельфии» это поражение прервало серию из пяти подряд побед, команда в этот же день в следующем матче сыграет с «Денвер Наггетс».