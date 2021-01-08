Витория-Гастейс, Испания, , 08:32 — REGNUM Московский баскетбольный клуб ЦСКА уступил команде из Витории «Баскония» в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Об этом 8 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Фернандо Буэса» в Витории и закончилась победой хозяев со счетом 95:93.

При этом самым результативным игроком встречи стал американский разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс, набравший за матч 20 очков.

В составе «Басконии» наиболее результативным оказался американский защитник Пиеррия Хенри, который смог оформить во встрече дабл-дабл с 18 очками и 10 результативными передачами

Отметим, это поражение прервало победную серию ЦСКА из 12 матчей подряд, в следующем матче команда сыграет с «Жальгирисом» из Каунаса. «Баскония» днем ранее проведет встречу со стамбульским клубом «Фенербахче».