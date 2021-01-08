Афины , , 08:08 — REGNUM Санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит» одержал победу над афинской командой «Панатинаикос» в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Об этом 8 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «O.A.K.A. — Олимпик Индур Холл» в Афинах и закончилась в пользу гостевой команды со счетом 77:89.

Самым результативным игроком встречи стал литовский центровой «Зенита» Артурас Гудайтис, набравший за матч 25 очков. Его коллега по команде — канадский защитник Кевин Пангос — оформил в матче дабл-дабл с 18 очками и 10 результативными передачами.

В составе афинского клуба наиболее результативным оказался лёгкий форвард Иоаннис Папапетру, который набрал из игру 14 очков.

Отметим, это третья подряд победа «Зенита», в следующем туре Евролиги клуб сыграет с мюнхенской командой «Бавария». Для «Панатинаикос» данное поражение также стало третьим подряд.