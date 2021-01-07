Сан-Франциско, США, , 15:31 — REGNUM Баскетбольный клуб североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» готов рассмотреть варианты с обменом своего разыгрывающего Стефена Карри. Об этом 7 января сообщает Sports Illustrated.

Уточняется, что весной текущего года команда будет обновляться, в связи с чем в клубе готовы рассмотреть вариант с уходом ее нынешнего лидера, которому в это время исполнится 33 года.

Отметим, в нынешнем сезоне Стефен Карри провел в составе «Голден Стэйт» восемь матчей, набирая в них в среднем по 29,6 очков и делая по 5,4 подбора.