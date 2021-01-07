Вулвергемптон, Великобритания, , 15:25 — REGNUM Футбольный клуб «Вулверхэмптон» вернул своего итальянского форварда Патрика Кутроне, который с января 2020 года находился на правах аренды во флорентийской команде «Фиорентина». Об этом 7 января сообщает пресс-служба английской команды.

Также уточняется, что оставшуюся часть нынешнего сезона 23-летний футболист проведет в составе «Вулверхэмптона».

Отметим, Патрик Кутроне перешёл в «Вулверхэмптон» из «Милана» в 2019 году за €22 млн и был отдан в аренду в «Фиорентину» в январе 2020 года. В составе флорентийского клуба он сыграл в 34 матчах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами.