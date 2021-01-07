Буэнос-Айрес, , 15:25 — REGNUM Главный тренер мадридского футбольного клуба «Атлетико» Диего Симеоне является одним из кандидатов на пост главного наставника сборной Аргентины. Об этом 7 января сообщает El Chiringuito.

Утоняется, что кандидатура 50-летнего аргентинского специалиста рассматривается руководством Ассоциации футбола страны. При этом контракт нынешнего главного тренера национальной команды Аргентины — Лионеля Скалони — рассчитан до лета 2022 года.

Отметим, Диего Симеоне является главным тренером мадридского «Атлетико» с 2011 года и команда под его руководством выигрывала чемпионат и Кубок Испании, два раза становилась победительницей Лиги Европы, два раза обладательницей Суперкубка Европы и также дважды выходила в финал Лиги чемпионов.