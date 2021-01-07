Абу-Даби, , 14:39 — REGNUM Российские теннисистки Екатерина Александрова и Яна Сизикова обыграли представительницу Чили Алексу Гуарачи и американскую спортсменку Дезайр Кравчик в парном разряде в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби. Об этом 7 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Российские спортсменки одолели своих оппоненток в трех сетах со счетом 6:4, 3:6, 10:8.

Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. За это время российские спортсменки два раза подали навылет, также два раза ошибившись при подаче и смогли реализовать четыре брейк-пойнта. Их оппонентки за это же время один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и смогли реализовать пять брейков.

Отметим, в следующем круге Александрова и Сизикова встретятся с дуэтом в составе представительница США Дженнифер Брэди и испанка Гарбин Мугуруса.